Наемник был шокирован и напуган: то, что он увидел – заставило его выйти из укрытия

Подразделение Анхеля воевало в районе Красногоровки. Как выяснилось, колумбиец, бывши полицейский. Мужчина никогда не имел боевого опыты, по прибытию на Украину он получил ускоренную подготовку и отправился на фронт.
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