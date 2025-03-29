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Стало известно, как будет выглядеть новый минивэн Lada

Стало известно, как будет выглядеть новый минивэн Lada

Финальный дизайн уже практически утверждён.Дизайн нового минивэна Lada, который планируется выпустить в 2027 году на основе модели Vesta, уже почти окончательно утверждён.

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