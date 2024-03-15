Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели компании Wave Engine (США)

Американская компания Wave Engine Corp. начала летные испытания экспериментального БПЛА Scitor-D. Характерной особенностью этого изделия является пульсирующий воздушно-реактивный двигатель собственной разработки.
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