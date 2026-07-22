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Мирошник заявил о выходе Украины за пределы зоны СВО

Мирошник заявил о выходе Украины за пределы зоны СВО

Украина использует поставляемые Западом беспилотники по большому радиусу, нанося глубокие удары в тылу, что выходит за пределы зоны специальной военной операции (СВО), заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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