В 2025 году россиянам выдали около 478 тысяч туристических шенгенских виз

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер в интервью изданию Politico выразил обеспокоенность текущей визовой системой, указав на её уязвимости, которые могут быть использованы противниками Европейского Союза.
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