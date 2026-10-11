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Регионы России

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В 2025 году россиянам выдали около 478 тысяч туристических шенгенских виз

В 2025 году россиянам выдали около 478 тысяч туристических шенгенских виз

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер в интервью изданию Politico выразил обеспокоенность текущей визовой системой, указав на её уязвимости, которые могут быть использованы противниками Европейского Союза.

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