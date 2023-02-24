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Китайский МИД представил свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта на Украине

Китайский МИД представил свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта на Украине

В МИД Китая опубликовали мирный план по разрешению украинского конфликта. Ключевым звеном этого плана является прекращение боевых действий и возобновление переговоров.

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