Министры Алибек Куантыров и Давид Худатян встретились на полях 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, где обсудили раздельный сбор и переработку отходов, развитие электротранспорта и возможные ограничения на въезд машин с двигателями внутреннего сгорания в природоохранные зоны.