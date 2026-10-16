Министры Алибек Куантыров и Давид Худатян встретились на полях 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, где обсудили раздельный сбор и переработку отходов, развитие электротранспорта и возможные ограничения на въезд машин с двигателями внутреннего сгорания в природоохранные зоны.
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