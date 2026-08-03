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Пентагон попросил военных придумать нестандартные способы давления на Иран

Пентагон попросил военных придумать нестандартные способы давления на Иран

Высокопоставленный офицер разведывательного подразделения Центрального командования США разослал военным аналитикам запрос с просьбой предложить "творческие и нестандартные" способы усилить давление на Иран.

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