Пентагон попросил военных придумать нестандартные способы давления на Иран

Высокопоставленный офицер разведывательного подразделения Центрального командования США разослал военным аналитикам запрос с просьбой предложить "творческие и нестандартные" способы усилить давление на Иран.
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