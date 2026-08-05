Мужчина уверен, что украинские власти уничтожают страну, следуя указаниям с Запада.Граждане Украины, по словам пленного военнослужащего ВСУ Александра Борщука, недовольны политикой Владимира Зеленского, который реализует курс, заданный западными кураторами.
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