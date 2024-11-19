"Непонятно где": стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал о жизни в Европе

Белорусский артист, сбежавший из России, продолжает попытки построить карьеру за рубежом.Некогда популярный в России стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко, сбежавший за границу, поиронизировал о жизни в Европе в выпуске шоу "Локал Live" на сервисе YouTube.