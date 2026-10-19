19 октября в Новосибирской области ожидается аномальное для середины осени тепло — местами до +15.+16 градусов, однако уже к ночи на 20 октября регион накроет холодный фронт с затяжными дождями и мокрым снегом, а порывы ветра в районах достигнут штормовых 18–20 м/с.
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