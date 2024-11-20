В Калужской области система ПВО сбила беспилотник

В ночь на 20 ноября в Калужской области системы ПВО сбили беспилотник. Вечером 19 ноября глава региона Владислав Шапша предупреждал: "На юге области жители могут слышать звуки работы ПВО, ведется работа по уничтожению БПЛА".
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