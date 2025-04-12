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Царьград

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Теракт в "Крокус Сити Холле": найдено колото-резаные раны на телах жертв

Теракт в "Крокус Сити Холле": найдено колото-резаные раны на телах жертв

В "Крокус Сити Холле" после теракта на телах жертв обнаружены как огнестрельные, так и колото-резаные раны.

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