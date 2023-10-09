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Рецензия: Анет Сай, Кравц – «Таю». Разжую снежинку на губах

Рецензия: Анет Сай, Кравц – «Таю». Разжую снежинку на губах

2023, VK Records Оценка: 5 из 10. Эта версия отчего-то не попала в вышедший летом трибьют Валерии, но Анет Сай и Кравц тоже захотели поучаствовать и выпустили свой кавер вдогонку.

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