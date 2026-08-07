В «Азове» призвали не соревноваться с Россией

Украина не должна соревноваться с Россией в количестве военных. Об этом сообщил экс-командир полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), замкомандира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, передает Telegram-канал «Новости.