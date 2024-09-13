Что означает ослабление юаня: мнение эксперта о возможных рисках для глобальной экономики Ирэн ОрлонскаяКитайская экономика и ее валюта, юань, играют значительную роль в международной торговле, в том числе и для России.
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