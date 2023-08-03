Русская весна

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Бои у Работино: обстановка на Запорожском фронте меняется (ВИДЕО)

Бои у Работино: обстановка на Запорожском фронте меняется (ВИДЕО)

Обстановка на Запорожском фронте меняется — о сегодняшнем положении дел у Работино. После понесённых больших потерь, десятков сожженных колонн техники и тысяч убитых и покалеченных в ходе наступления враг снова значительно снизил активность.

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