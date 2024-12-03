Новое приложение GoBlue позволяет отслеживать статистику Bluesky

Вышло новое приложение GoBlue, призванное помочь тем, кто хочет следить за своими подписчиками в Bluesky, социальной сети, похожей на Twitter, которая за последние недели стремительно выросла и достигла почти 24 миллионов пользователей.
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