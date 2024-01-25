WWA: главной причиной рекордной засухи в Амазонии стало изменение климата

Международный коллектив ученых из центра изучения погодных явлений World Weather Attribution (WWA) пришел к выводу, что изменения климата стали основной причиной рекордной засухи в амазонском регионе Бразилии в 2023 году.
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