Названы самые частые ошибки петербуржцев при уплате налогов

Новый способ учета начисленных и уплаченных налогов ЕНС введен в России с 1 января 2023 года. Существует риск переплаты, так как в случае неточностей по платежам могут быть начислены пенни.
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