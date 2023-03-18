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Названы самые частые ошибки петербуржцев при уплате налогов

Новый способ учета начисленных и уплаченных налогов ЕНС введен в России с 1 января 2023 года. Существует риск переплаты, так как в случае неточностей по платежам могут быть начислены пенни.

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