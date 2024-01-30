МО: вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины и легкобронированную технику украинских войск на Краснолиманском направлении.
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