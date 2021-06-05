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Хренин наградил лучших военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады

Министр обороны Виктор Хренин сегодня наградил военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые добились высоких результатов в боевой подготовкеМинистр обороны Виктор Хренин сегодня наградил военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые добились высоких результатов в боевой подготовке, передает корреспондент БЕЛТА.

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