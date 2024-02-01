Дженсон Батттон: Хочется, чтобы Алонсо заменил Хэмилтона в Mercedes

Дженсон Батттон: Хочется, чтобы Алонсо заменил Хэмилтона в MercedesGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон считает, что Фернандо Алонсо стал бы идеальным кандидатом на замену Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году, несмотря на возраст.