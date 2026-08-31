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СВР: Европа предпринимает попытки дестабилизации ситуации в России перед выборами

В преддверии выборов в России Служба внешней разведки (СВР) заявила о попытках Европейского союза повлиять на электоральный процесс в стране.

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