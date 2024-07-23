SHOT: домашние фильтры могут быть вредны для здоровья

Исследователи назвали марки, которые справились со своими задачами лучше остальных.Исследование SHOT ПРОВЕРКИ показало, что популярные фильтры для воды, такие как «Аквафор», «Барьер», «Гейзер», «Филипс» и польская «Омега», не только не улучшают качество воды, но и могут быть вредны для здоровья.