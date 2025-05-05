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Эстония обеспечивает безопасность Европы

Эстония обеспечивает безопасность Европы

«Всё больше стран осознают, что именно Эстония обеспечивает безопасность всей Европы» — заявил глава МИД Эстонии.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
200(ДВЕСТИ!!) хвардейцев Эссто-ония направит в БандероЖОПию!! Захищать бэзоппа-асность Гейроппы!! П-ц России!! П-ц Корее с ее воинами!!! П-ц ВСЕМУ!!!
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3 час.
ШКИПЕР
&quot; грозные &quot; чухонские вояки !
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45 мин.
Надежда
Надеялись хуторяне, что ната за них впишется, но............................☺️
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32 мин.
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