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Военное обозрение

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«К дню Великой Победы»: Новые партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М отправлены военным в зону СВО

«К дню Великой Победы»: Новые партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М отправлены военным в зону СВО

Вся техника прошла предварительные испытания.

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