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На ВЭФ представили интеллектуальную игру «Гении русского бизнеса»

На ВЭФ представили интеллектуальную игру «Гении русского бизнеса»

Интеллектуальную игру «Гении русского бизнеса» представили на «Территории инноваций» в рамках Восточного экономического форума, который проходит на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета.

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