Кубок России по волейболу. Финал шести. «Белогорье» встретится с «Локомотивом», московское «Динамо» против «Динамо-ЛО», другие матчи

Кубок России по волейболу Мужчины Финал шести Казань 6 мая Динамо Москва – Зенит-Казань – 0-3 (22:25, 22:25, 19:25) Локомотив Новосибирск – Зенит Санкт-Петербург – 1-3 (21:25, 25:20, 18:25, 20:25) 7 мая Белогорье – Локомотив Новосибирск – 16.
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