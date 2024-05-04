Компания по добыче урановой руды закупила для курганской больницы оборудование. Фото

В Звериноголовскую больницу, расположенную в Курганской области, доставили современное оборудование. Помощь в закупке и транспортировке техники оказали сотрудники АО «Далур», пояснили в пресс-службе мэрии.
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