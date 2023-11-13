"Китай забанил Гугл": Рассекреченная спецоперация, будто голливудский триллер

"Китай забанил Гугл", - эту фразу часто можно встретить. Но как всё было на самом деле?Китаевед Руслан Карманов в своём телеграм-канале "Китайский свяZноj" сообщил, что сегодня годовщина - "11 лет назад Китай забанил гугл".