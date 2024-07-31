Оппозиция Белоруссии планирует нанести удар зараженными радионуклидами беспилотниками из Литвы

Белорусская оппозиция планировала использовать беспилотники с радионуклидами для нападения на страну, но план провалился после того, как один из ее представителей вернулся домой и сообщил об этом властям.
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