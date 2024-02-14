Пара Мухортова – Евгеньев не выступит на Спартакиаде из-за болезни партнерши

Фигуристы снялись с соревнований из-за проблем со здоровьем у партнерши. «Всем доброй ночи. Очень грустно это сообщать, но сожалению, мы вынуждены сняться со Спартакиады сильнейших, так как у меня возникли проблемы с восстановлением после болезни», – написала Мухортова в телеграм-канале.