When Has the Overnight Move Already Gone Too Far? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Base20Trading One thing I’ve been noticing in my trading is that when NQ makes a huge overnight move and has already consumed a large portion of ADR before the 9:30 ET open, the NY AM session often turns into complete chop.
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