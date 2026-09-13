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Дубль Грулева принес «Нижнему Новгороду» победу над «Торпедо»

Дубль Грулева принес «Нижнему Новгороду» победу над «Торпедо»

Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над московским «Торпедо» в 11-м туре Лиги PARI.Футболисты «Нижнего Новгорода» одержали победу над московским «Торпедо» в 11-м туре Лиги PARI.

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