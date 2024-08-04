НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Ласицкене о 3-м месте на турнире «Новая высота»: «Не хотела зарывать себя в ответственность, что надо обязательно выиграть, устраивать себе лишнюю «мозгомойку»

Накануне в Москве прошел турнир «Новая высота». Мария Ласицкене с результатом 1,88 метра заняла третье место, уступив Марии Кочановой и Дарье Слеповой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх