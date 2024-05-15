Школьница из Куркина выиграла престижный турнир по легкой атлетике

Ученица шестого класса школы 2005 Василиса Рябинина выиграла соревнования по легкой атлетики в честь первой олимпийской чемпионки СССР страны Нины Пономарёвой, показав результат 135 см в прыжках в высоту.
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