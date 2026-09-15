Операторы "Днепра" за полгода поразили десятки грузовых дронов ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Днепр" за полгода поразили несколько десятков тяжелых грузовых октокоптеров R-18 ВСУ в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым