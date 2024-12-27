Выборы Дональда Трампа президентом США стали главными итогами года в Украине. Парадоксально? Да, да, но почему бы и нет? Те территории, которые контролирует киевский режим, экономически и политически зависимы от риторики и действий Вашингтона и Брюсселя.
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