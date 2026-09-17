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Нижегородская правда

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Попытки дискредитации выборов провалились

Попытки дискредитации выборов провалились

В последние месяцы Западом была развернута атака на российские выборы. Она стала одним из главных направлений информационно-психологической, экономической, военно-политической войны Запада против России.

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