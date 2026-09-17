В последние месяцы Западом была развернута атака на российские выборы. Она стала одним из главных направлений информационно-психологической, экономической, военно-политической войны Запада против России.
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Самим не смешно? Дискридитацию выборов развернули сами власти России. Смешно нет государства, а где планируют проводить выборы, на морском шельфе, просто смеху подобно.