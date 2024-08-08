Barnes & Thornburg: 84% частных фондов США ждут роста вложений в криптовалюту

Согласно опросу, проведенному юридической компанией Barnes & Thornburg, 84% руководителей частных фондов прогнозируют рост инвестиций в криптовалюту в ближайший год и намерены увеличить долю цифровых активов в портфелях своих клиентов.
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