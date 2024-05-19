Раиси и Алиев встретились на границе незадолго до ЧП с вертолетом главы Ирана

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency Президент Ирана Ибрахим Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев встретились 19 мая на государственной границе для участия в церемонии открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Араз, сообщило информагентство "Азертадж".