Раиси и Алиев встретились на границе незадолго до ЧП с вертолетом главы Ирана

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency Президент Ирана Ибрахим Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев встретились 19 мая на государственной границе для участия в церемонии открытия новых гидроузлов "Худаферин" и "Гыз-Галасы" на реке Араз, сообщило информагентство "Азертадж".
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