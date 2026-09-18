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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комличенко о молодежи «Локо»: «У нас только пару человек полунеформалы – пижонистые, пытаются выделиться не мастерством, а внешним видом. Остальные ребята адекватные»

Форвард « Локомотива » Николай Комличенко высказался о молодых футболистах московского клуба. – В «Локо» достаточно совсем молодых ребят.

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