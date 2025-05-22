Генеральный директор компании EMCD Михаэль Джерлис оценил влияние Pectra на курс ETH

Генеральный директор EMCD — одного из крупнейших майнинговых пулов — Михаэль Джерлис объяснил, почему обновление Ethereum под названием Pectra не вызвало ожидаемого роста стоимости ETH сразу после внедрения.
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