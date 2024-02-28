Мода: креатив или математика?

Помните монолог о голубом свитере, который в “Дьявол носит Прада” произносит героиня Мэрил Стрип? “И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате…” Мода сочетает в себе высокое искусство и четкий математический расчет .