Госдума отменит решение Хрущева по Крыму

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий признать недействительным решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, которое принял в 1954 году советский руководитель Никита Хрущев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии