Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 014 подписчиков

Стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ запретят

Стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ запретят

Приказы Минтранса о запрете стоянок судов зарегистрированы Минюстом 21 июля 2026 года, во вторник. "На подходах к морскому порту запрещается стоянка судов на якорных стоянках в местах с неорганизованной ВС РФ противовоздушной обороной", – в каждом из приказов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии