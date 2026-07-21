Стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ запретят

Приказы Минтранса о запрете стоянок судов зарегистрированы Минюстом 21 июля 2026 года, во вторник. "На подходах к морскому порту запрещается стоянка судов на якорных стоянках в местах с неорганизованной ВС РФ противовоздушной обороной", – в каждом из приказов.