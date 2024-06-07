Петербург занял пятое место в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив

В этом году учтены все результаты работы субъектов России Петербург улучшил позиции в ежегодном Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив и занял пятое место, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по инвестициям и реализации инвестпроектов.
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