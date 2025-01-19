В Госдуме поддержали планы по доиндексации пенсий

Депутат Бессараб: индексация пенсий является важной мерой Бюджет был разработан с учетом возможности оперативного принятия решения о доиндексации страховых пенсий в случае необходимости, подчеркнула в разговоре с RT член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.