В Госдуме поддержали планы по доиндексации пенсий

Депутат Бессараб: индексация пенсий является важной мерой Бюджет был разработан с учетом возможности оперативного принятия решения о доиндексации страховых пенсий в случае необходимости, подчеркнула в разговоре с RT член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
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