Кем и как формируются мигрантские батальоны?

А

Александр

В мигрантской заварухе многие страны, не только Россия, озаботились сохранением национальной идентичности. Это Нагульнов считал, что в будущем все люди будут «смугленькие». Но в настоящем не все этого хотят. Путин говорит о суверенитете. Но какой суверенитет, если уже дома тебя держат и дергают за хвост толпы/орды «смугленьких»? Все эти декларации о независимости привели к превращению России в кормушку, якобы, независимых. А тусовка только все больше мордеет и только припудривается перед очередным теле-шоу с всевидящим и кое-что могущим. И получается, что настоящие русские сражаются за честь и достоинство страны, а пристроившиеся у них за спиной пустили страну на распыл. Любой пришлый уже громогласно объявляет себя хозяином земли русской и ее богатств. Даже конфликты затевают не по глупости или пьяни, а потому что ты русский. И вот вам: Ельцин-Центра мало, в ход пошли еще и миграционные центры. Аульный накат растет и структурируется. Нате, выкусите! Ну, держись Россея!