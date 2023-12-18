Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кем и как формируются мигрантские батальоны?

Кем и как формируются мигрантские батальоны?

Цитирую задачу: «Массовый подбор и организация переезда граждан республики Таджикистан для работы  в Москве и Московской области» После публикации этого видео ???? подписчики скинули линк на это объявление в чат.

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Комментарии
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А
Александр
В мигрантской заварухе многие страны, не только Россия, озаботились сохранением национальной идентичности. Это Нагульнов считал, что в будущем все люди будут «смугленькие». Но в настоящем не все этого хотят. Путин говорит о суверенитете. Но какой суверенитет, если уже дома тебя держат и дергают за хвост толпы/орды «смугленьких»? Все эти декларации о независимости привели к превращению России в кормушку, якобы, независимых. А тусовка только все больше мордеет и только припудривается перед очередным теле-шоу с всевидящим и кое-что могущим. И получается, что настоящие русские сражаются за честь и достоинство страны, а пристроившиеся у них за спиной пустили страну на распыл. Любой пришлый уже громогласно объявляет себя хозяином земли русской и ее богатств. Даже конфликты затевают не по глупости или пьяни, а потому что ты русский. И вот вам: Ельцин-Центра мало, в ход пошли еще и миграционные центры. Аульный накат растет и структурируется. Нате, выкусите! Ну, держись Россея!
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6 час.
demyr150648
Вот и думайте, чей ВВП президент.  Я слушал. как он отвечал на любой вопрос любым ответом и радовался за ... как мы здорово живем. Как говорил денис Давыдов:
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4 час.
d
demyr150648
-Жомини да Жомини, а о водке ни полслова. Основные проблемы страны освещены в беседе с народом не были: ни безработица. ни антинародные законы. ни бедность, а самое главное - почему основные богатства страны в руках кучки подлецов и предателей России! Да и про Центробанк ни слова, зато  о суверенности - куча слов. Какая на ... суверенность, если ты не можешь управлять деньгами государства, и наш Центробанк - филиал резервной системы. Но все, открыв рот , молчат. Понятно, нет внятной патриотической оппозиции. Сам ВВП многократно говорил о необходимости политической конкуренции, но, как хорь в курятнике, не оставил от нее и воспоминаний в угоду олигархам. Слава Цезарю!
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4 час.

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